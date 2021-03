Spezia, Zoet: "Il Cagliari ci era vicino, ora abbiamo più margine. Oggi sono felice"

vedi letture

Jeroen Zoet, portiere dello Spezia protagonista assoluta della sfida contro il Cagliari, commenta ai microfoni del canale ufficiale del club ligure la vittoria della squadra di Italiano, molto importante per la lotta salvezza: "E' bellissimo, per noi oggi erano molto importanti i tre punti e ora possiamo andare avanti. Il Cagliari ci era vicino, ma ora possiamo andare avanti con un margine maggiore e fare ciò che dobbiamo. Alla fine siamo stati un po' fortunati, sul gol in fuorigioco, ma sono molto contento per chi lavora allo Spezia e per i miei compagni e prima di questa pausa per le nazionali è importante uscire con tre punti".

Quanto è stata importante la tua parata?

"L'ho fatto molte volte in allenamento e ora sono molto contento di aver aiutato la squadra con le mie parate. Ma non è solo merito mio, abbiamo segnato due reti e quindi oggi sono un uomo felice".

Ora la pausa, poi la Lazio:

"Ieri è stata una bella giornata, per la notizia di Matteo (Ricci, ndr) che è stato chiamato con la Nazionale maggiore. Siamo contenti per lui, speriamo che stia bene così come gli altri, perché abbiamo bisogno di tutti per restare in Serie A".