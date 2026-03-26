Sporting, Giovany Quenda è il giovane più importante. Ma è già stato venduto al Chelsea
Lo Sporting di Lisbona ha solamente cinque giocatori delle giovanili in prima squadra. È certamente una notizia, perché solitamente i biancoverdi preferiscono inserire giovani e lavorarli anno dopo anno. Infatti negli esordienti - ma che non hanno ancora trovato un ruolo fisso - ci sono Rafael Nel e Souleymane Faye, Salvador Blopa e Flavio Gonçalves. Magari avranno una possibilità di rimanere in prima squadra a brevissimo, ma molto dipenderà dalle cessioni.
Il valore
È dato principalmente da Gonçalo Inacio, difensore centrale che piace a tutti i club più importanti d'Europa. In aumento secco c'è Joao Simoes, alla seconda stagione da professionista ma senza trovare un ruolo ancora chiave nell'undici titolare, chiuso da un altro prodotto delle giovanili come Daniel Bragança. Per Geny Catamo è la stagione della consacrazione.
Già venduto
Il più importante della nidiata dello Sporting, però, è già verso nuovi lidi. Perché Geovani Quenda è stato acquistato dal Chelsea per oltre 40 milioni di euro, con la scelta di tenerlo all'Alvalade fino alla fine della stagione. Già nella scorsa estate parlava del suo addio, dopo che a 12 anni era stato accolto e coccolato.
Portieri: -
Difensori: Eduardo Quaresma
Centrocampisti: Daniel Bragança, Joao Simoes
Attaccanti: Geovany Quenda, Geny Catamo
Esordienti: Rafael Nel, Souleymane Faye, Salvador Blopa, Flavio Gonçalves.
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