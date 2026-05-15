Ufficiale Lo Sporting perde Morita. Il giapponese non rinnoverà: "Mai in un altro club portoghese"

L’avventura di Hidemasa Morita con lo Sporting CP è arrivata ufficialmente ai titoli di coda. Dopo settimane di indiscrezioni, è stato lo stesso centrocampista giapponese a confermare il suo addio attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Il contratto che lo lega al club di Alvalade scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato.

"Una volta Leone, Leone per sempre. Grazie", ha scritto Morita in apertura del lungo comunicato rivolto ai tifosi biancoverdi. Parole cariche di emozione, accompagnate anche da una promessa destinata a rafforzare ulteriormente il legame con l’ambiente Sporting: "Non indosserò mai la maglia di un altro club in Portogallo".

Arrivato nel 2022 dal Santa Clara, il centrocampista nipponico è riuscito rapidamente a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere della squadra di Lisbona grazie alla sua intelligenza tattica, alla qualità nel palleggio e alla continuità di rendimento. In quasi quattro stagioni con la maglia verde e bianca, Morita ha totalizzato 164 presenze, mettendo a referto 11 gol e 16 assist. Nel suo messaggio d’addio, il giocatore ha ringraziato il club per avergli dato "un palcoscenico da sogno quando ancora non era nessuno", oltre ai tifosi per "l’amore incondizionato ricevuto nei momenti belli e in quelli difficili". Un legame che, a suo dire, resterà indelebile anche dopo la separazione.

Il bilancio della sua esperienza allo Sporting resta comunque molto positivo: Morita lascia Lisbona con due campionati portoghesi conquistati e una Taça de Portugal già in bacheca. Il palmarès potrebbe però arricchirsi ulteriormente qualora lo Sporting riuscisse a battere il SCU Torreense nella finale di coppa in programma il 24 maggio al Jamor.