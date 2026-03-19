Spot per il calcio italiano: la Roma rimonta il Bologna 3-3 e all'Olimpico si va ai supplementari

Un vero e proprio show, i 90 minuti di Roma-Bologna hanno regalato emozioni a non finire. Dopo il botta e risposta tra Rowe e Ndicka, rispettivamente al 22' e 32', i rossoblù hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Bernardeschi al 47'.

Nella ripresa lo sprint inatteso del Bologna, col 3-1 di Castro al 58' e una supremazia netta almeno nel primo quarto d'ora. Partita chiusa? Nient'affatto, perché Italiano e i suoi non avevano fatto i conti col cuore giallorosso. La rimonta della Roma ha portato prima al 2-3 su rigore di Malen al 69' e poi al sinistro da fuori di Pellegrini per il 3-3 all'80'.

Visto anche l'1-1 dell'andata, serviranno dunque i tempi supplementari per determinare chi passerà il turno di Europa League.