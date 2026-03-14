Stramaccioni: "Perché Dumfries dovrebbe buttarsi? È fallo. E c'è rigore su Frattesi"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendosi sul rigore non concesso all'Inter: "Scalvini allarga le braccia, ma la volontarietà non c'entra. Scalvini calcia Frattesi dopo che lui ha preso la palla, è rigore… Basta. Non c'è niente di cui parlare, ne abbiamo visti 90 di rigori così".

Poi prosegue analizzando il gol dell'Atalanta: "Io credo che alcune percezioni devono essere descritte da chi ha fatto il calciatore e le ha vissute. Dumfries sul gol è in vantaggio clamorosamente sul pallone, non ha nessun motivo per speculare su una situazione che avrebbe tranquillamente potuto chiudere. Lui sente la spinta, la pressione, quando tu giochi e la avverti in quella frazione di secondo… È fallo. Manganiello si è preso una responsabilità enorme perché può dire che non c'è stata intensità, ma perché dovrebbe buttarsi? Quando uno gioca e sente la mano sulla schiena, soprattutto difensore-attaccante, nel 95% dei casi è fallo".