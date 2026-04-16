Stramaccioni: "Roma, Gasperini è l’allenatore giusto. Soluzione è creare un mix vincente"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della situazione legata a Ranieri e Gasperini alla Roma: "Premetto che è una situazione che sarebbe difficile da gestire anche altrove, non solo a Roma. Gasperini ha fatto presente che secondo lui alcuni giocatori non sono da Roma e Claudio credo abbia scelto di replicare. Conosco entrambi da tanto tempo e so che sono due grandi uomini di calcio, con un carattere forte".

Sulla lotta per la Champions prosegue: "E' lì, sta lottando. Ha dovuto combattere con tanti infortuni e tutti questi problemi, eppure è ancora in piena corsa per giocarsela. La Champions sarebbe un grandissimo risultato, non decisivo però. L’obiettivo della proprietà è restare in Europa e costruire una squadra che possa puntare al vertice in futuro. Se poi sarà Champions da subito, ben venga".

Infine un commento proprio su Gasperini: "La Roma ha puntato sull’allenatore giusto, che a sua volta l’ha scelta nonostante avesse tante richieste. Sono convinto che la soluzione sia creare un mix vincente, tra giocatori esperti e giovani che possono crescere. E in rosa ce ne sono parecchi. Un esempio? Pisilli. Ma in generale la società giallorossa ha sempre avuto una grande tradizione di settore giovanile".