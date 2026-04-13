Stramaccioni: "Ranieri, perché? Non ci credo che Gasperini volesse Venturino e Vaz"

L'allenatore Andrea Stramaccioni nel fine settimana è tornato sugli stracci volati in casa Roma tra il senior advisor Claudio Ranieri e l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini a margine della partita di venerdì sera di Serie A contro il Pisa, poi vinta per 3-0 dalla società capitolina.

Dagli studi di DAZN, Stramaccioni ha così parlato del duello verbale tra Ranieri e Gasperini: "Non so perché Ranieri abbia voluto dire che tre allenatori avessero rifiutato, prima di prendere Gasperini. Con tutta la stima che ho per Ranieri, questa è un'uscita che non capisco, la ritengo un piccolo autogol. In questo momento, per il bene della Roma, che senso ha dire questa frase? Gasperini è il tuo condottiero e nella mia esperienza certe cose si dicono solo dentro a una stanza".

Prosegue e conclude ancora Stramaccioni: "Se tu per esempio prendi Chivu e prima avevi contattato Fabregas, non è che dici ad aprile che era la terza scelta. Un allenatore che ha sempre giocato così, vuole gli attaccanti, ma la verità è che non glieli hanno presi! Si fanno paragoni con l'Atalanta, ma in panchina hanno Raspadori e Scamacca! Ma di che parliamo? Io non ci credo che Gasperini abbia chiesto Venturino e Robinio Vaz".