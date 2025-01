Su Belahyane anche il pressing del Milan. Per ora il Marsiglia resta la pista più calda

In casa Milan, oltre all'attaccante, si ragiona anche su di una possibile aggiunta a centrocampo per gennaio. Nel tardo pomeriggio, riporta in questo senso gazzetta.it, il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha avuto un colloquio in sede con un intermediario molto vicino al Verona per Reda Belahyane, marocchino classe 2004, da tempo attenzionato dal club rossonero.

A centrocampo i rossoneri hanno recuperato Ismael Bennacer, ma con l’arrivo di Sergio Conceiçao in panchina e l’utilizzo pure del 4-3-3 come modulo, si sta valutando l’opportunità di ampliare le rotazioni. Dettaglio non da trascurare: per la Serie A, Belahyane potrebbe essere aggiunto in lista B, senza dunque dover far spazio con l’esclusione di uno degli attuali giocatori in rosa.

Il Verona lo valuta intorno ai 12 milioni di euro e oltre al Milan anche altri club all'estero sono molto interessati tra cui - come vi abbiamo raccontato su TMW - il Marsiglia che resta comunque la pista più calda.