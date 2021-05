Svizzera, Petkovic sul futuro: "Tornare ad allenare un club? Vedremo, ora penso agli Europei"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Vladimir Petkovic, CT della Svizzera, parla del suo futuro: "Ora penso al debutto di Baku con il Galles. Finiamo gli Europei e poi vedremo. Nel calcio tutto è possibile, sappiamo come è la vita di un allenatore. Guido da sette anni la Svizzera, ho fatto salti mortali per rimanere, ci sono stati alti e bassi, ho subìto tante critiche, adesso è tornata la calma. Per risultati e crescita dei giovani, penso si sia ottenuto qualcosa. Sono aperto per valutare tutto, sto bene in Svizzera. Il contratto sicuramente durerà sino alla fine dell’anno se non ci qualificheremo ai Mondiali, ma io prima spero di fare bene agli Europei. Quando saremo tutti soddisfatti, diventerà più facile ragionare".