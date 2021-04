Tacconi: "Sarri mandato via dalla Juve perché napoletano dentro. Pirlo? Non doveva accettare"

"Gattuso ha le sue idee e la sua personalità, anche lui non ha avuto il supporto della società. Rino però ha un carattere forte e capace di affrontare le turbolenze, non come Pirlo. Al Napoli confermerei subito Gattuso, il problema è che non credo De Laurentiis voglia farlo”. Parla così Stefano Tacconi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss prima del match tra Juve e Napoli: "Pirlo? Non doveva accettare la panchina della Juve, è stato un azzardo. La squadra non si è fidata di lui. Pirlo doveva allenare solo l’Under 23, doveva fare esperienza, e poi la Juve non gli sta dando una mano. Quando la Juventus ha scelto Pirlo, la squadra era già fatta e gli acquisti erano già ultimati. Pirlo è stato scelto a causa del mercato particolare. Il calcio senza pubblico è diverso. La Juventus oggi giocherà con tanta paura: le voci su Allegri e l’incontro con Agnelli hanno scaturito una situazione dalla quale la squadra dovrà uscire da squadra, nel senso stretto del termine. L'addio di Sarri? E' napoletano dentro per questo è stato mandato via dalla Juve".