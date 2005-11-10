Tagliato, reintegrato, ripescato: tutto in due mesi. Tomori torna titolare e si gioca il futuro

Scartato, reintegrato, titolare. Tutto nel giro di due mesi. Fikayo Tomori fra pochi minuti scenderà in campo con la maglia del Milan da titolare, semplicemente impensabile ad agosto quando nelle scelte di Ruben Amorim era stato messo nella lista partenti insieme a Gimenez, Nkunku e Fofana. A differenza del messicano e dei due francesi, però, l'inglese non è riuscito a trovare una nuova collocazione e dopo essersi allenato a parte con gli altri "esclusi" è stato reintegrato in rosa.

L'infortunio di Gabbia porta al ripescaggio dell'inglese

L'infortunio grave di Matteo Gabbia che lo terrà fuori per tutto il 2026 ha portato al ripescaggio definito di un giocatore che è stato tra i pilastri di quel Milan scudettato nel 2021/22, componendo una splendida cerniera difensiva con Kjaer e all'occorrenza con Kalulu. La sua esperienza e la sua velocità saranno utilissime a Ruben Amorim e chissà che non possa rivelarsi una sorta di nuovo acquisto.

Ultima partita ufficiale a maggio

L'ultima partita ufficiale di Fikayo Tomori risale al 24 maggio, nella nefasta partita contro il Cagliari che è costata al Milan la Champions League. Quest'estate Amorim lo aveva provato nel pre-campionato, dandogli spazio nelle prime due amichevoli contro Celtic e Inter, gare che evidentemente non hanno convinto l'allenatore che ha deciso di metterlo sul mercato. E a proposito, il suo contratto è in scadenza a giugno e anche una serie di buone prestazioni sarà il suo miglior spot per eventuali club interessati.