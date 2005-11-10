Milan, maledizione a destra: da valutare le condizioni di Tomori. E gennaio sarà fondamentale

Le condizioni di Fikayo Tomori saranno da valutare nelle prossime ore. La speranza, per il difensore, è che si sia fermato in tempo dopo aver accusato un dolore muscolare alla coscia destra. Resta l'apprensione, considerando la situazione infortunati piuttosto critica con un derby alle porte e in un momento delicato dopo il ko contro il Bologna.

Il numero di indisponibili (soprattutto a destra) è incredibile

Soprattutto in difesa e soprattutto sulla destra emergono i problemi principali. Tomori stesso ha giocato da terzino destro come adattato, essendo naturalmente un centrale. Settimana dopo settimana, tutti i papabili terzini destri o esterni che possono giocare a tutta fascia si sono fatti male: Saelemaekers e all'occorrenza Mario Gila. Più Chukwueze e Moreira che sono stati sì impiegati a destra ma con ruoli più offensivi. E poi gli altri ruoli: Gabbia e Rabiot. Una situazione che ha portato Ruben Amorim ad attingere dalla squadra U23 per completare la panchina, ripescando persino Silvano Vos, desaparecido delle ultime stagioni e ora in Serie D col Milan Futuro.

Troppo tardi per gli svincolati, servirà agire a gennaio

Troppo tardi per attingere dagli svincolati, col mercato che aprirà fra due mesi. E che sarà più che mai indispensabile per completare una rosa che deve essere rinforzata soprattutto in difesa e anche in attacco dove Gonçalo Ramos sta facendo gli straordinari. E se per il reparto arretrato circolano i primi nomi, su tutti Gonçalo Inacio, bisognerà capire se e come intervenire davanti. Un anno fa la scelta della punta spostò gli equilibri per la corsa Champions, col Milan che pescò Fullkrug e la Roma optò per Malen...