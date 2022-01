Tardelli: "L'Inter quest'anno non ha rivali. Alla Juve non basta Vlahovic per tornare in corsa"

Marco Tardelli è convinto che Dusan Vlahovic non possa bastare alla Juventus per lottare per il titolo non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima: "Serve anche altro oltre il serbo. Prima di tutto il centrocampo è da rivedere e poi va trovato un ottimo difensore. Quest'anno l'Inter non ha rivali: anche nelle difficoltà ha dato segnali importanti. E con Gosens e Caicedo continua anche a lavorare bene sul mercato. Diciamo che Vlahovic è un bell'inizio per i bianconeri, ma come detto, serve anche altro".