Terim: "Felice che il Milan sia tornato in Champions. Il miglior club dopo l'Inter quest'anno"

Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'ex ct della Turchia Fatih Terim si è soffermato anche sui due club allenati durante l'esperienza in Serie A: "Sono felice che il Milan sia tornato in Champions. Oltre a Calhanoglu ci sono tanti giocatori che amo e seguo con interesse. Se tralasciamo la performance eccezionale dell’Inter, i rossoneri sono stati il miglior team della stagione in A. Piuttosto mi è dispiaciuta molto la stagione della Fiorentina, nella bassa classifica. Ho un legame ancora molto forte con Firenze, spero che la Viola torni dove merita, magari in Europa, il prima possibile".