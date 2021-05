Tifosi Inter in piazza, Bassetti: "Non sarebbe stato meglio averli tutti distanziati dentro lo stadio?"

Il direttore di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è intervenuto in merito all'assembramento di migliaia di tifosi nerazzurri che si sono riversati in piazza a Milano dopo la festa Scudetto dell'Inter: "Era ampiamente prevedibile che succedesse - ha spiegato Bassetti -. Non sarebbe stato meglio avere gli stessi tifosi in numero limitato allo stadio per festeggiare i loro beniamini? 10000 tifosi a San Siro tutti distanziati e controllati: il 15% della capienza. Occorre finirla con l'ipocrisia di vietare cose sensate sapendo che ne succederanno certamente altre molto più rischiose e insensate".