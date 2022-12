tmw Ag.Berisha: "La situazione a Torino ci ha un po' spiazzato. La Salernitana una possibilità"

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il procuratore del portiere del Torino Etrit Berisha s'è così espresso sul futuro del suo assistito: "Il mercato dei portieri è terribilmente difficile, effettivamente il portiere un club lo prende solo se ne ha stretta necessità. L'attaccante, l'esterno, il centrocampista... lì magari puoi aggiungerne uno anche se ne hai già. La situazione dei portieri invece è diversa: a parte pochi club che non hanno gerarchie ben precise, c'è quasi ovunque un titolare. Quindi per prenderne uno devi darne via un altro. Detto ciò: c'è qualche situazione e ciò che è capitato a Neuer al Bayern Monaco potrebbe creare un interessante effetto domino. Non nascondo che visto anche l'infortunio di Sepe, che non si risolverà in tempi brevissimi, la Salernitana sta cercando in quel ruolo e il suo potrebbe essere il profilo giusto perché è un portiere molto affidabile, è un ragazzo serio. Chiaramente Sepe sta facendo molto bene, quindi poi non so cosa succederebbe quando tornerà disponibile. Però credo che dal punto di vista tecnico Etrit meriti di giocare in Serie A. La situazione a Torino ci ha un po' preso di sorpresa: ha chiuso l'ultima stagione giocando e facendolo bene. Di conseguenza dopo si sarebbe aspettato un po' più di spazio e di possibilità per competere per la maglia da titolare. Così non è stato e quindi stiamo lavorando per trovargli una opportunità, vediamo se in Italia o all'estero si creerà questa opportunità".

Domani alle 10.00 l'intervista integrale realizzata da Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini alla P&P di Federico e Andrea Pastorello