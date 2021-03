tmw Andreazzoli: "Credo nella costruzione dal basso. Porta benefici nella mentalità del gioco"

Nel corso del suo intervento al TMW News Andreazzoli, da allenatore e grande studioso di calcio, ha parlato anche della costruzione dal basso di cui tanto si discute: "Ci ho sempre creduto molto - ha detto - nel 2013 a Roma facevamo un lavoro di questo tipo quando ho iniziato a guidare la squadra. Lo abbiamo poi riproposto poi a Empoli in B e in A. E' naturale che devi avere un obiettivo: se devi avere un vantaggio ben venga, se dovese invece sembrarmi un tentativo di scimmiottare solo perché tutti lo fanno, allora ci sarebbe qualcosa da rivedere. Onestamente spesso ho l'impressione che diventi stucchevole, quando non vedo l'obiettivo da perseguire".

Servono però i piedi buoni

"Ora dalla C in poi e anche nei dilettanti tutti lo fanno. Si vede che si può fare. L'errore? La verità è che si ricorda molto di più uno sbaglio commesso, che non il vantaggio ottenuto. Che non è a volte un vantaggio immediato ma riflesso, ovvero può portare dei benefici sulla mentalità del gioco e dei calciatori, sulla voglia di una squadra a farsi valere non solo basandosi sull'annullamento dell'avversario. Ti prendi qualche rischio ma lo fai con la consapevolezza di andare alla ricerca dei tuoi mezzi, anche per capire quanto puoi essere ancor più forte e capace di quel che credi".