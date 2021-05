tmw Argurio e i talenti della Croazia: "Occhio a Buik, esterno offensivo dell'Hajduk"

Oltre a Mario Vuskovic nelle fila dell’Hajduk Spalato c’è un altro giocatore che potrebbe fare al caso delle formazioni di Serie A. Si tratta di Stipe Buik, esterno offensivo 2002. Di lui ha parlato ai microfoni di TMW Christian Argurio: “La sua posizione ideale - spiega - è quella di esterno in un 4-2-3-1 ma può giocare anche in uno 4-3-3 o addirittura in un 3-5-2 come mezzala “alla Hamsik” nel Napoli di Mazzarri. Ha struttura fisica e la propensione ad partite esterno per accentrarsi e calciare in porta. Fossi nei club di Serie A lo terrei sotto grande attenzione”.