esclusiva Vuskovic piace al Toro, Argurio: "Pronto per la A. E' un mix fra Barzagli e Bonucci"

Chi è Mario Vuskovic centrale dell’Hajduk Spalato che piace tanto al Torino? Per tentare di rispondere a questa domanda la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha interpellato Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese oltre che ds di Catania (dove ha coltivato Bogdan, Gyomber e Aya freschi di promozione in Serie A con la Salernitana) e Messina, esperto di calcio balcanico: “Si tratta di un giocatore assolutamente pronto per la Serie A e questo è sicuramente il momento giusto per prenderlo. Vuskovic è un 2001 con ampi margini di miglioramento, soprattutto sul piano tattico, forte fisicamente, con un buon colpo di testa e forte anche nel battere i calci di punizione. Per quanto riguarda lo schieramento può giocare sia da centrale in una difesa a 4 che in una a 3. Un paragone? Potremmo dire che è un mix fra Barzagli e Bonucci".

Volevo fare il nome di un’altro talento presente nel calcio croato chi le verrebbe di citare?

“Rimanendo a Spalato c’è Stipe Biuk, attaccante esterno del 2002. La sua posizione ideale è quella di esterno in un 4-2-3-1 ma può giocare anche in uno 4-3-3 o addirittura in un 3-5-2 come mezzala “alla Hamsik” nel Napoli di Mazzarri. Ha struttura fisica e la propensione ad partite esterno per accentrarsi e calciare in porta. Fossi nei club di Serie A lo terrei sotto grande attenzione”.

Tornando in Italia hanno preso il via i playoff di Serie B. Qual è la sua favorita?

“Sulla carta Lecce e Monza hanno qualcosa in più. I salentini, in particolare se riusciranno a resettare la delusione per la mancata promozione diretta hanno le qualità per imporsi. Cittadella e Venezia, però, sono delle vere e proprie mine vaganti”.

E per l’ultima promozione in B chi vede favorita per i playoff di Lega Pro?

“Credo che sia ancora presto per avere un’idea chiara, anche perché con gli stadi vuoti l’effetto del pubblico non ci sarà più. Per questo mi aspetto altre sorprese come quella della Triestina ieri. Sicuramente il Padova ha la struttura e la squadra per arrivare fino in fondo, così come il Bari se si toglierà di dosso le recenti delusioni potrà recitare un ruolo da protagonista”.