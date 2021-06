tmw Arnautovic sempre più vicino al Bologna: accordo triennale da quasi 3 milioni a stagione

Marko Arnautovic è sempre più vicino al Bologna. La giornata di oggi ha registrato nuovi contatti tra le parti, in casa rossoblù si respira fiducia e le ultime dichiarazioni di Sabatini fanno sicuramente ben sperare i tifosi.

Il fratello-agente dell'ex Inter, come raccolto da TMW, sta lavorando da giorni per definire un'intesa con lo Shanghai SIPG per la buonuscita e ha invece già trovato coi felsinei un accordo di massima su base triennale da quasi 3 milioni a stagione (2,7 milioni).

Smaltita la delusione per l'eliminazione da Euro 2020 contro l'Italia, Arnautovic aspetta di chiudere col Bologna. È quasi tutto pronto per il suo ritorno in Serie A undici anni dopo l'addio ai nerazzurri.