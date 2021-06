tmw Atalanta, Pessina non si muove: respinti tutti i sondaggi arrivati dall'Italia e dall'estero

vedi letture

L'Atalanta blinda Matteo Pessina, respingendo ogni avance arrivata per lui sia dall'Italia che dall'estero, anche in virtù del rinnovo di contratto fino al 2025 (già firmato, seppur non ancora ufficializzato). Il centrocampista dei nerazzurri e della Nazionale italiana, protagonista nell'ultima sfida dell'Italia contro il Galles, resterà dunque a Bergamo come titolarissimo di Gasperini, con buona pace delle tante big interessate a lui.