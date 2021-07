tmw Bakayoko-Milan, strada in salita. Ha ancora due anni di contratto col Chelsea: il punto

vedi letture

Tiémoué Bakayoko e un ritorno al Milan tutt'altro che semplice. Il Chelsea che ha infatti esteso unilateralmente il contratto fino al 2023 non ha intenzione di liberare il giocatore gratis, né di cederlo nuovamente in prestito.

Da capire se la posizione dei blues cambierà ad agosto inoltrato ma ad oggi l'affare è complicato. Anche perché Thomas Tuchel, a differenza di Lampard, è pronto a tenere il giocatore in vista della stagione che verrà.

Negli scorsi giorni per Bakayoko anche un sondaggio dell'Inter, ma per i nerazzurri ci sono le stesse problematiche.