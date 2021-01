tmw Benatia al Parma, il punto: difensore al lavoro per rescindere con l'Al Duhail

Mehdi Benatia al Parma, prosegue anche oggi una trattativa ben impostata nell'ultimo fine settimana. Il difensore ex Roma e Juventus ha già raggiunto un accordo col club ducale sulla base di un contratto di sei mesi con opzione per una ulteriore stagione ma ora aspetta che Benatia - legato all'Al Duhail da un contratto in scadenza a fine stagione - si liberi dal club qatariota con qualche mese di anticipo per poi fargli sottoscrivere l'accordo.

Il Parma, quindi, è in una posizione d'attesa. Mentre Benatia è al lavoro col suo entourage per risolvere il contratto con l'Al Duhail.