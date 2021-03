tmw Benevento al lavoro per i i rinnovi di Viola, Hetemaj e Tuia fino al 2023

Una vittoria contro la Juve per tornare a sorridere e per respirare. E un occhio al futuro. Il Benevento si muove per blindare Nicolas Viola, Perparim Hetemaj e Alessandro Tuia. Contatti in corso per rinnovare fino al 2023, sviluppi concreti nelle prossime settimane, quando potrebbero arrivare le rispettive fumate bianche. Benevento al lavoro, tra campo e mercato...