tmw Bologna, Antov si allontana: il Reims in pressing sul centrale bulgaro

Nonostante l'accordo trovato per il suo riscatto dal CSKA Sofia, Valentin Antov potrebbe non rientrare a Bologna e vestire la maglia rossoblù nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Reims è in forte pressing sul giocatore e al momento sembra che il centrale bulgaro sia più lontano al ritorno in Serie A.