tmw Bologna, occhi su Swiderski del PAOK

Era un’idea del Genoa l’anno scorso. Ora ci pensa il Bologna. Karol Swiderski è il nome nuovo in casa rossoblu. Contatti in corso per l’attaccante del Paok Salonicco. Classe 97, potrebbe lasciare la Grecia per approdare in Italia. Il Bologna apprezza Swiderski, un possibile rinforzo per l’attacco di Sinisa Mihajlovic.