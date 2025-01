Ufficiale Niente ritorno al Verona, Swiderski va al Panathinaikos: ha firmato fino al 2028

Nonostante qualche settimana fa sia stato avvistato dalle parti di Verona e abbia generato rumors di un suo ritorno all'Hellas, alla fine Karol Swiderski ha lasciato la MLS per trasferirsi definitivamente in Grecia: la punta centrale classe '97 infatti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Panathinaikos.

Il comunicato ufficiale

La PAE Panathinaikos annuncia l'acquisizione di Karol Świderski con trasferimento dalla squadra americana Charlotte! L'attaccante polacco di 28 anni ha firmato un contratto di 3,5 anni, ha ricevuto la maglia con il numero "19" e rafforzerà immediatamente il Trifoglio come primo acquisto invernale nella rosa. Karol Świderski è nato il 23 gennaio 1997 a Rawi, in Polonia. Ha iniziato a giocare a calcio nell'accademia del Ravia Rawi. All'età di 17 anni si è unito al Jagiellonia e ha debuttato rapidamente nella massima serie del campionato polacco.

È rimasto nella squadra di Białystok per 4,5 anni, fino a quando nel gennaio 2019 il PAOK lo ha acquistato con trasferimento. Nella squadra di Salonicco è rimasto per tre anni, segnando 35 gol in oltre 100 presenze in tutte le competizioni, con la conquista di un campionato e due coppe. Nel gennaio 2022 è stato ceduto al Charlotte, squadra della MLS. Nei suoi tre anni lì ha segnato 35 gol in 84 presenze. In seguito, è stato ceduto in prestito per sei mesi nella seconda metà della stagione 2023-24 alla Hellas Verona in Italia. Attualmente è un giocatore della nazionale polacca, con 38 presenze e 11 gol. Diamo il benvenuto a Karol nella famiglia del Panathinaikos!".