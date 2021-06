tmw Cagliari, il punto sul futuro di Farias: lo tenta il Monterrey con una super offerta

vedi letture

Diego Farias al centro del mercato. Rientrato al Cagliari dopo l'ultima stagione in prestito allo Spezia, l'attaccante brasiliano ha un altro anno di contratto col club sardo ma questa estate andrà via. Anche perché per lui non mancano le offerte: lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi Uniti, s'è fatto avanti con un'offerta superiore ai 2 milioni di euro netti a stagione.

Non è però una priorità di Farias, che in queste settimane sta valutando diverse offerte, molte dall'Italia e una dal Messico: pressing costante del Monterrey che ha messo sul piatto ancor più soldi di quelli dello Sharjah per convincere Farias a firmare. Ma non è ancora il tempo delle scelte: in Italia, dall'Empoli all'Hellas passando per Monza e non solo, tanti club sono sulle sue tracce.