tmw Casano: "Mourinho simbolo delle ambizioni dei Friedkin. Ora una Roma alla pari con tutti"

vedi letture

Ieri è arrivato a Roma Josè Mourinho e nonostante la quarantena light potrà iniziare subito a lavorare a Trigoria. Dello sbarco nella Capitale dello Special One ne abbiamo parlato con Francesco Oddo Casano di Rete Sport. Queste le sue parole:

Che giornata è stata per il popolo romanista lo sbarco di Josè Mourinho?

"Una giornata di euforia, una giornata di grande entusiasmo. Josè Mourinho è il simbolo delle ambizioni della nuova proprietà e il fatto che Dan Friedkin in persona abbia pilotato l'aereo privato per condurlo nella capitale ha un significato ancora più chiaro: "Viviamo insieme questo sogno"."

Quale sarà la prima cosa che dovrà fare lo Special One?

"Infondere la sua mentalità vincente a tutti i tesserati del club. L'ambizione, la voglia di migliorarsi ogni giorno. Sono convinto valorizzerà diversi calciatori e riuscirà a convincerne altri, di medio-alto livello, a raggiungere la capitale nei prossimi anni"

Con il suo arrivo qual'è l'obiettivo minimo della Roma?

"L'obiettivo minimo è costruire una Roma competitiva per il vertice. Tornare ad un livello che manca a questa società da tre anni in Italia. Salvo la semifinale d'Europa League persa malamente a Manchester, la Roma vive in un anonimato sportivo da troppo tempo. Mi aspetto una Roma forte, caparbia, capace di giocarsela con tutti alla pari"