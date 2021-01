tmw Cessione Spezia, alle spalle gli uomini della Dell: la situazione

Sono alcuni top manager della Dell, azienda americana leader nella produzione di computer, gli uomini interessati a rilevare lo Spezia. Alle spalle possibile che ci sia anche il proprietário ma resta da verificare se sarà lui ad agire in prima persona oppure no, lavori in corso. Lo Spezia potrebbe passare di mano, i prossimi giorni serviranno ad impostare la trattativa nei dettagli e verificare se andrà in porto la fumata bianca. Da luglio 2020 il gruppo americano è il terzo più grande fornitore di PC al mondo dopo Lenovo e HP. Si tratta della sesta azienda più grande del Texas per fatturato totale. E alcuni top manager del gruppo vogliono investire nel calcio, ci provano per lo Spezia...