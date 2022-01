tmw Conti via dal Milan può sbloccarsi la prossima settimana: testa a testa Empoli-Samp

Il Milan ha momentaneamente bloccato l'uscita di Andrea Conti. Il terzino destro classe '94 in scadenza di contratto è stato impiegato per 12 minuti ieri sera contro la Roma e in questa fase di emergenza il club rossonero ha bloccato la sua cessione. Almeno fino al prossimo turno Conti resterà al Milan, poi già la prossima settimana la sua uscita potrebbe sbloccarsi e al momento è testa a testa tra Sampdoria ed Empoli, col club toscano che se non riuscirà ad arrivare a Conti si fionderà su Zortea della Salernitana.