tmw Dalla Salernitana a Brighton, già tanti sondaggi per Simy. Il Crotone ha fissato il prezzo

Venti gol nell'ultima Serie A, il centravanti nigeriano Nwanko Simy sarà ceduto questa estate dal Crotone, club che dopo gli addii del bomber nigeriano e di Messias punterà a costruire una squadra competitiva per tornare subito nel massimo campionato.

Il suo procuratore Chinedu Amadi, che sta lavorando insieme a una importante agenzia internazionale, in queste ultime settimane ha già ricevuto diversi sondaggi. Il Brighton s'è fatto avanti in Inghilterra, il Saint-Etienne in Francia e il Betis Siviglia in Spagna hanno chiesto informazioni. Mentre in Italia, è forte la candidatura della Salernitana che però potrà muovere passi concreti solo dopo aver risolto la questione societaria.

Simy ha una valutazione di mercato che si aggira sui 6-7 milioni di euro.