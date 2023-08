tmw De Ketelaere, stamattina il confronto gli agenti. Atalanta-Milan, il punto sulla trattativa

Giorno decisivo per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. I due club nella giornata di ieri hanno raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto: operazione da circa 26 milioni di euro, con la Dea che verserà subito tre milioni di euro nelle casse della società rossonera e poi si riserverà la possibilità di acquistarlo tra un anno per circa 23 milioni.

Il club rossonero sta ancora tentando in queste ore si inserire nella trattativa un controriscatto, ma da questo punto di vista l'Atalanta non vuole sentire ragioni e si va nella direzione di una chiusura in prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo De Ketelaere è rientrato da qualche ora dagli Stati Uniti e già in mattinata è previsto il confronto con i suoi agenti che hanno seguito la trattativa e adesso faranno rapporto al calciatore. Se il belga classe 2001 darà il suo ok, la trattativa si avvicinerà sensibilmente alla chiusura. Anche se sarà necessario un passo indietro del Milan sul controriscatto per arrivare rapidamente alla fumata bianca.