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Latina, rinnovo di contratto per D'Angelo: nuova scadenza fissata al 2027
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Nuovo contratto per il centrocampista Sonny D'Angelo: rinnovo annuale con opzione per un’ulteriore stagione
Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Sonny D'Angelo, che continuerà a vestire la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.
Dopo essere stato uno dei punti di riferimento della scorsa stagione, il centrocampista proseguirà il suo percorso con il Latina, mettendo ancora una volta esperienza, qualità e leadership al servizio della squadra.
Carisma, personalità e attaccamento alla maglia: caratteristiche che hanno fatto di Sonny un leader dentro e fuori dal campo, pronto a guidare ancora i nerazzurri verso nuovi obiettivi.
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