tmw Domani il Torino incontra il Cagliari per Joao Pedro: i granata vogliono chiudere a 6-7 milioni

vedi letture

Il Torino è piombato con forza su Joao Pedro, attaccante che dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B è destinato a salutare la Sardegna. Nella giornata di domani le due società si incontreranno per parlare dell'operazione e secondo le ultime raccolte da TMW l'idea della società di Urbano Cairo sarebbe quella di chiudere l'acquisto a titolo definitivo per una cifra fra i 6 ed i 7 milioni di euro.