tmw Fiorentina, Barone: "Testa al Braga con un pensiero all'Empoli. Diritti tv? Non parlo"

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato al termine dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ovviamente siamo concentrati sulla partita di giovedì a Braga ma c'è un pensiero anche sul derby della Toscana, molto importante per il campionato".

Il governo ha indicato la soppressione dell'emendamento per la proroga dei diritti tv. Siete delusi?

"Dovete parlare direttamente con i dirigenti della Lega, con il presidente e l'amministratore delegato, parleranno loro. Come club abbiamo la nostra posizione, ma non vogliamo dire niente".