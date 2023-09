tmw Fiorentina, Commisso: "Speriamo di vincere presto qualcosa. Viola Park, spesi 112 mln"

vedi letture

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di TMW a margine dell'inaugurazione del nome del nuovo centro sportivo del club, il Viola Park: "Abbiamo detto di farlo quando c'era la luna piena ed è arrivata a Firenze. Il nome del Viola Park stasera lo scopriremo".

L'emozione di domani, quando la Primavera inaugurerà il centro sportivo.

"Grandissima, abbiamo lavorato quasi due anni e mezzo, precisamente da quando abbiamo dedicato quell'ulivo che ha 200 anni, ma non faccio nessuna critica a nessuno. Per Firenze è una cosa veloce, forse non tanto per l'America".

In attesa di vincere il primo trofeo questo è il momento più bello che sta vivendo a Firenze?

"Sì, credo di sì. Speriamo però di vincere presto qualcosa. L'anno passato abbiamo fatto due finali, ve lo ricorderete. Oggi Mourinho ha detto 'siamo al quindicesimo posto ma abbiamo fatto due finali', una l'hanno vinta e l'altra persa, noi tutte e due perse".

Cosa pensa del pari contro il Frosinone?

"Sono cose che succedono: abbiamo sbagliato dicendo che avremmo fatto 3-4 gol, peccato per i tre punti".

Cosa pensa del pensiero del ministro Abodi sulla necessità di abbattere la burocrazia per il tema stadi?

"Sono assolutamente d'accordo, parlerò di questo argomento quando avrò il tempo. Qualcosa si deve fare e non solo per la Fiorentina: siamo in ritardo, ritardo, ritardo. L'ho detto più volte, ogni volta che vado fuori dall'Italia vedo stadi bellissimi, cosa c'è di male a Firenze? La pittura è bella, voi siete belli, perché gli stadi no? Questo è l'esempio di quello che si può fare, se ci danno la libertà di spendere i soldi".

Se ci fosse un cambio di passo riprenderebbe in considerazione l'idea di fare uno stadio qui a Firenze?

"Non do risposte perché non voglio intrappolarmi in una promessa che non posso fare. Quando abbiamo iniziato a costruire questo centro sportivo c'era l'idea di spendere molti più soldi dei Della Valle, a Campi Bisenzio. Abbiamo cominciato con 50-60, ora siamo oltre i 112 milioni spesi fino ad ora. Ora i soldi sono finiti, capisci?".

È contento del rinnovo di Nico Gonzalez? Un pensiero per Dodò e Biraghi.

"Dodò è il ragazzo che mi ha abbracciato di più in questi due anni, è sempre solo e mi chiede sempre di abbracciarlo e io lo faccio sempre. Speriamo che rientri al più presto, nei prossimi 5-6 mesi. Su Biraghi non so molto, vediamo domani. Su Nico... che devo dire, ha fatto gol ieri".