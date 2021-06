tmw Fiorentina, Gattuso sempre più lontano: ipotesi Rudi Garcia. Più indietro Ranieri

La Fiorentina è ormai a un passo da dire addio a Gennaro Gattuso, per un clamoroso colpo di scena prima dell'inizio della stagione. Il club viola si sta guardando intorno e dopo il no al primo approccio con Italiano, il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Rudi Garcia. Più indietro Claudio Ranieri, che non convince fino in fondo Commisso.