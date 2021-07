tmw Fiorentina, in salita la pista Dorsch: c'è il forte pressing dell'Augsburg

Per rinforzare il centrocampo di mister Italiano la Fiorentina ha messo nel mirino Niklas Dorsch, classe '98 di proprietà del Gent che nelle prossime settimane volerà a Tokyo per l'Olimpiade. Autore di 29 presenze con 3 gol e 2 assist nell'ultima stagione in Belgio, il tedesco è un obiettivo della squadra mercato viola ma le insidie non mancano. Oltre alla concorrenza del Rennes, su Dorsch è da registrare un fortissimo pressing dalla Bundesliga: dell'Eintracht Francoforte, ma soprattutto dell'Augsburg, club che da diverse settimane lo ha inserito in cima alla propria lista degli acquisti e che nelle ultime ore avrebbe fatto importanti passi in avanti in tal senso.