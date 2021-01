tmw Fiorentina-Kokorin, fonti Spartak: "Trattativa in corso". Ma manca ancora l'ok di Commisso

Aleksandr Kokorin e la Fiorentina. Un nome sul tavolo viola da più di due mesi, una trattativa che ha subito un'accelerata negli ultimi giorni. I termini: 5 milioni di euro per lo Spartak Mosca, al giocatore, ora in ritiro a Dubai con la squadra, 1.7 milioni a stagione. Fonti interne al club russo spiegano a Tuttomercatoweb.com che "la negoziazione è in corso", senza approfondire i dettagli. Per sbloccare la trattativa, però, serve ancora il semaforo verde da parte di Rocco Commisso: il numero uno americano vuole approfondire l'affare relativo al ventinovenne attaccante russo prima di dare l'ok. L'alternativa al momento è Maxi Gomez del Valencia.