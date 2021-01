tmw Fiorentina, occhi su Inglese del Parma per l’attacco

Nome nuovo in casa Fiorentina. I viola ci provano per Roberto Inglese del Parma. Primi contatti tra le parti. Un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. La Fiorentina cerca rinforzi in attacco e guarda in casa gialloblù, occhi puntati su Roberto Inglese...