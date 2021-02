tmw Genoa, Criscito: "Strootman vero professionista e gran giocatore: voto 10"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato del neo acquisto rossoblu Kevin Strootman: "Kevin ha dimostrato fin dal primo giorno di essere un serio professionista oltre al grande giocatore che è. Come voto alla persona io do un bel 10. Ripeto, è un serio professionista che arriva al campo fra i primi, va in palestra e si allena dando l’esempio. Per noi è un valore aggiunto".