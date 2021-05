tmw Genoa, Goldaniga: "Ho sempre creduto in questo gruppo speciale. Voglio restare"

Incontro con i bimbi del Little Club Genoa per Edoardo Goldaniga. Questo pomeriggio presso il Centro Polisportivo "La Sciorba" del capoluogo ligure, il difensore rossoblu ha salutato i piccoli calciatori con cui ha posato per alcune fotografie dopo aver firmato autografi e risposto anche a qualche loro domanda. A margine dell'evento, il numero 5 del Grifone ha parlato con la stampa presente.

Che stagione è stata?

"E' stata una stagione, alla fine, positiva perchè arrivare undicesimi è stato un motivo di orgoglio perché siamo arrivati davanti a squadre blasonate come possono essere Fiorentina, Bologna e Udinese. E' stato un bel campionato. Siamo partiti un po' col freno a meno tirato, ma poi con l'arrivo di mister Ballardini le cose sono andate sicuramente meglio".

Quanto ha inciso il Covid a inizio campionato?

"Anche quello ha influito perchè avere 18 positivi in squadra non è stato facile. Anche perché poi tutti quelli che hanno avuto il Covid hanno avuto problemi fisici più avanti".

TMW - Quando è scattata la scintilla nella stagione?

"Sinceramente, in questo gruppo ci credevo dall'inizio. Purtroppo siamo partiti un po' col freno a mano tirato e abbiamo avuto problemi con il Covid. Da quando è arrivato mister Ballardini le cose sono andate meglio, ci siamo compattati forse di più e le cose sono andate nel verso giusto".

TMW - Si parla sempre molto di un gruppo compatto.

"Io è un po' di anni che gioco e un gruppo così è speciale. In questi giorni che non ci vediamo e non andiamo al campo ci sentiamo tutti i giorni e c'è un po' di malinconia perchè abbiamo creato un gruppo speciale dove ognuno poteva contare sull'altro. E' una cosa bella che siamo riusciti a farla col tempo e, purtroppo, sapere che qualche pezzo può andar via, fa parte del nostro lavoro ma è un dispiacere".

Anche tu sei fra i giocatori in prestito anche se in molti danno per scontata la tua permanenza.

"E' la cosa a cui tengo di più. Spero che la società faccia un investimento su di me e sarei molto soddisfatto e orgoglioso di continuare ad indossare questa maglia perchè è la cosa che voglio di più. Però sappiamo tutti che sono in prestito dal Sassuolo e spero che la società faccia un investimento che mi possa permettere di indossare la maglia del Genoa".

Quest'anno sono mancati i tifosi.

"Io da quando sono a Genova ho giocato solo una partita con i tifosi, Genoa-Roma. Sarebbe il mio rammarico più grande se dovessi andare via. Spero di rimanere e che i tifosi rientrino allo stadio perchè a noi, Genoa, mancano troppo i tifosi. Al calcio in generale penso che manchino i sostenitori però una piazza come il Genoa senza tifosi è un'altra cosa. Spero che dal prossimo campionato possano rientrare e che ci possano dare una mano".