tmw Genoa, possibile cambio societario: il presidente del Lione Aulas interessato al club

Possibile cambio societario in casa Genoa, con Enrico Preziosi che in più di un'occasione, negli ultimi mesi, ha dichiarato di voler cedere la società. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il presidente del Lione Jean Michel Aulas è infatti molto interessato all'acquisizione del club ligure. Al patron dei transalpini piace Genova come piazza e come realtà e nel corso dei prossimi giorni ci saranno dei contatti per iniziare a intavolare una trattativa.