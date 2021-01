tmw Giornate di incontri per Tiago Pinto: summit per decidere il futuro di Carles Perez

Giornate di incontri a Milano per il dg della Roma, Tiago Pinto. In questi minuti è insieme all'intermediario che ha curato in estate l'operazione Carles Perez. Dopo l'arrivo di Stephan El Shaarawy, la sua conferma in giallorosso non sarebbe certa e per questo ci sono anche chances che possa ritornare in Spagna.