tmw Gli occhi della Fiorentina su Tecatito Corona. Fra clausola variabile e interessi esteri

La Fiorentina continua a guardare in casa Porto per regalare a Gennaro Gattuso i primi rinforzi di spessore e caratura internazionale. Il nome di Sergio Oliveira resta caldo, ma nella rosa di Sergio Conceiçao piace anche Jesus Corona. Attaccante esterno classe '93, Tecatito ha mercato anche in Premier League e in Spagna, col Siviglia che da tempo segue la sua situazione e potrebbe accelerare.

Nel contratto coi Dragoes, secondo quanto raccolto da TMW, il messicano ha una clausola rescissoria "variabile". Fino al 30 giugno, infatti, Jesus Corona potrà lasciare il Porto per 20 milioni di euro. Cifra che salirà del 50%, ovvero fino a 30 milioni, nei mesi di luglio e agosto. Nelle prossime settimane il Porto, visto soprattutto il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe comunque scendere a patti e trattare su una base inferiore rispetto alla clausola, partendo da una base di 10-12 milioni più bonus legati agli obiettivi.