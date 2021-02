tmw Derby Scudetto -1. La carica dei tifosi del Milan a Milanello: il video

Tanti tifosi del Milan, circa 300, per suonare la carica in vista del derby contro l'Inter. I sostenitori rossoneri si sono presentati all'allenamento di rifinitura per sostenere la squadra, scesa in campo sotto gli occhi di Maldini, Massara e Gazidis. Di seguito il video di TMW.