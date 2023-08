tmw Il Napoli dice no alla prima offerta del PSV per Lozano. E c'è sempre l'ipotesi MLS

Il PSV ha fatto un'offerta per Hirving Lozano del Napoli ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri hanno detto no alla prima proposta da parte dell'ex club del messicano. No dunque ai 10 milioni proposti, il Napoli chiede 15 milioni con 25% sulla futura rivendita agli olandesi: non c'è per adesso un rilancio a queste cifre.

L'agente a Napoli

L'entourage del giocatore era a Napoli e non ha solo in tasca la proposta del PSV Eindhoven da valutare con Lozano. Ha due proposte dalla Major League Soccer (adesso il mercato negli States è chiuso) per prenderlo a parametro zero nel mercato che verrà. Chiaro che se dovesse arrivare una proposta a titolo definitivo in inverno (Lozano è in scadenza) le parti potrebbero pensarci ma la sensazione è che sia comunque una storia finita. E che la destinazione americana una volta scaduto il contratto sembri ora forte.