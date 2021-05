tmw Il Napoli lavora per il futuro: mirino sul talento norvegese Mannsverk

Il Napoli guarda al futuro e prova a chiudere per uno dei migliori talenti del calcio norvegese. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il club azzurro sarebbe rimasto stregato dal Nazionale norvegese Under 18 Sivert Heggheim Mannsverk. Classe 2002 di Ovre Ardal, gioca al Sogndal IL e la trattativa per portarlo in Campania sarebbe in fase avanzata. Il giocatore, che ha anche altre offerte sul tavolo, è tentato dal sì al club di De Laurentiis.