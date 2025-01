Ufficiale Farioli manda Mannsvert in prestito al Cardiff: è reduce da un brutto infortunio

Sivert Heggheim Mannsverk lascia temporaneamente l'Ajax. Il talentuoso centrocampista norvegese, acquistato nel 2023 per 6 milioni di euro, era entrato subito nelle grazie di Francesco Farioli e aveva giocato da titolare le prime due partite di campionato, disputate ad agosto. La sua ascesa è stata frenata da un brutto infortunio alla caviglia e ora è stato deciso di cederlo al Cardiff fino al termine della stagione, per recuperare la condizione e giocare con continuità.

Il direttore tecnico Alex Kroes ha affermato: "Sivert è stato fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio e ha quindi avuto limitate opportunità. Oltre a ciò, al rientro ha dovuto affrontare una forte concorrenza nella sua posizione. È nell'interesse di tutti che ottenga un tempo di gioco significativo nei prossimi mesi e a Cardiff questa opportunità esiste, rendendo questa mossa temporanea una buona soluzione per tutte le parti in questo momento. Auguriamo a Sivert la migliore fortuna".